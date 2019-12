Le conflit social contre la réforme des retraites en France est entré vendredi dans son 23e jour, à la veille d'un nouveau week-end qui s'annonce compliqué dans les transports.

Le trafic restera perturbé pour ce week-end de départs en vacances, avec en moyenne 6 TGV (train à grande vitesse) sur 10 et en région parisienne 1 train de banlieue sur 5 en circulation, ou encore six lignes de métro fermées samedi à Paris, selon l'opérateur ferroviaire SNCF et la RATP (régie des transports parisiens).

Le trafic international restera également «perturbé», précise la SNCF.

La compagnie a d'ores et déjà prévu que «45% à 50%» des TGV en moyenne circuleraient lundi 30 et mardi 31, 35% le 1er janvier et 50% le 2 janvier.

Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat CGT, a de nouveau réclamé le retrait du projet de réforme du gouvernement.

«L'heure est encore et toujours à la mobilisation», a de son côté affirmé le syndicat Force ouvrière.

Il a jugé que cette mobilisation commençait à porter ses fruits, comme le décalage de l'application de la réforme aux personnes nées à partir de 1975, voire au-delà.

Des rassemblements sont attendus un peu partout en France samedi.

Les actions vont se poursuivre la semaine prochaine, à un rythme ralenti, vacances obligent.

A partir du 3 janvier, les initiatives devraient reprendre en intensité.

Le collectif SOS Retraites, regroupant 16 professions libérales disposant de régimes autonomes, appelle à la grève à partir de cette date.

Dans leurs rangs: infirmiers libéraux, orthophonistes, avocats, kinésithérapeutes, experts-comptables...

Le 9 janvier est prévue une quatrième journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles.