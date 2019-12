Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté vendredi, à Blida, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 27 décembre 2019, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Blida/1 RM, tandis qu’un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont intercepté, à Ouargla/4 RM, cinq (5) individus, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, et une quantité de munitions, et saisi 10 kg et 112g de kif traité et une somme d’argent estimée à 130 millions et 300.000 centimes", a précisé le MDN.

Selon la même source, quatre (4) autres individus "ont été arrêtés à Tébessa/5 RM, Ouargla/4 RM et Sidi-Bel-Abbès/2 RM par des détachements de l'ANP, et des éléments de la Gendarmerie nationale qui ont saisi également lors de cette opération de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, "deux (2) véhicules, 33.291 comprimés psychotropes, et une somme d'argent estimée à 2 milliards et 560 millions de centimes".

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières, "ont intercepté 5 narcotrafiquants et saisi 60 kilogrammes de kif traité, à Tlemcen/2 RM et Tizi Ouzou/1 RM".

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale, "ont arrêté, à Oum El-Bouaghi, Batna /5 RM et Msila/1 RM, trois (3) personnes, et saisi un véhicule, 4 fusils de chasse et 6 kg de poudre noire, tandis qu’un autre détachement de l'ANP, a appréhendé un individu, à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 1,75 Tonnes de denrées alimentaires, à In Guezzam/6 RM", a-t-on ajouté.

D'autre part, un détachement de l'ANP, "a arrêté, à Djanet/4 RM, dix (10) orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, tandis que des garde-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 17 personnes à Oran/2 RM, alors que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen/2 RM et Béni-Ounif /3 RM".