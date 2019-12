Les autorités belges ont reçu en 2019 trois fois plus de déclarations de cyberattaques qu'en 2018, indiquent vendredi les médias locaux.

«La CERT (Computer Emergency Response Team) du Centre pour la cybersécurité en Belgique a reçu cette année pas moins de 4.484 déclarations de cyberattaques, contre 1.600 l'an dernier», précisent les journaux L'Echo et De Tijd, citant des chiffres communiqués par la Première ministre Sophie Wilmès, aussi en charge du Centre pour la cybersécurité en Belgique.

«Cette année, la police fédérale a aussi reçu 40% de plaintes en plus.

Cette augmentation est importante et malgré tout, il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg, car les entreprises ne déclarent pas systématiquement les cyberattaques dont elles sont la cible», a souligné la Première ministre belge Sophie Wilmès. La police fédérale belge avait mis sur pied récemment une unité spécialisée dans la lutte contre les attaques informatiques.

Cette unité policière vise à garantir une réponse rapide et effective face aux cyberattaques, notamment celles visant des infrastructures et secteurs «critiques», comme les centrales nucléaires, les opérateurs télécom ou les banques.

Elle réunit des collaborateurs provenant des différentes sections de l'entité de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la police fédérale «Federal Computer Crime Unit» (FCCU), pour intervenir immédiatement en cas de menace.