La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la commune d'Ain Oulmane, située à 35 km de la ville de Sétif, a démantelé un réseau de trafiquants de drogue et de produits psychotropes activant dans la région, et saisi 1.800 comprimés psychotropes et plus de 250gr de kif traité, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.

Agissant sur informations faisant état de la commercialisation de drogues et de substances psychotropes par un groupe de personnes, les éléments de la BMPJ sont parvenus, après exploitation des informations et approfondissement des investigations, à l'identification de quatre (4) individus en possession d'une quantité de drogue et des comprimés psychotropes, a précisé le chargé de l'information et de la communication de ce corps sécuritaire, le commissaire de police Abdelouahab Aissani.

L'opération, selon le responsable, a permis également la saisie d'armes blanches prohibées, ainsi qu'une somme d'argent estimée à 300.000 DA, considérée comme les revenus des activités criminelles du groupe. Un dossier pénal a été établi à l'encontre des trafiquants pour «possession et commercialisation de drogue et substances classées'', qui ont été présentés devant les services judiciaires concernés, a-t-on signalé.