La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a accompagné, durant les 11 mois de 2019, un total de 245 £uvres artistiques et cinématographiques, dans le cadre des efforts visant l'ouverture sur toutes les catégories de la société civile et le soutien des différentes £uvres artistiques et cinématographiques, a indiqué, vendredi, un communiqué de la DGSN.

La DGSN a mis en place tous les moyens matériels pour «la concrétisation d'un partenariat efficace» dans ce domaine, et la garantie de l'accompagnement sécuritaire des lieux de tournage, à travers le territoire de compétence de la sûreté nationale, a noté le communiqué.

Les professionnels du domaine cinématographique ont salué les efforts consentis par les services de la Sûreté nationale qui ont fait montre «d'une grande disponibilité et d'un haut professionnalisme», lors de l'accompagnement des activités audiovisuelles, a ajouté la source. Cette action s'inscrit dans le cadre du plan de communication de proximité de la DGSN, a conclu le communiqué.