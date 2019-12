Les épreuves de la Coupe d'Algérie de saut d'obstacles par équipes (cadets et juniors) ont débuté vendredi au centre équestre de Béni-Ameur, à Sidi Bel-Abbès. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt de la nation, le Moudjahid Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah.

Cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le club équestre «Etrier Oranais», en collaboration avec la fédération de cette discipline, regroupe une vingtaine de clubs en cadets et juniors représentant différents clubs équestres du pays. Les deux premières journées seront consacrées au déroulement de deux tours éliminatoires pour les cavaliers cadets âgés de 10 à 14 ans montant des chevaux âgés de 4 ans et plus avec dimension des obstacles de 1,05 m sans chrono et les juniors âgés de 15 à 18 ans enfourchant des chevaux de 5 ans et plus, sur des obstacles de 1,10 et 1,15 mètre.

Dans cette épreuve de coupe d'Algérie, les équipes seront représentées par quatre couples de cavaliers. Les huit meilleurs en cadets et juniors ayant obtenu le plus petit nombre de pénalités, lors des premier et deuxième tours, seront qualifiés pour la finale prévue dimanche avec un contrôle antidopage pour les trois premiers en cadets et juniors. En marge de cette compétition, des épreuves de formation pour cavaliers âgés de 10 ans et plus sur des obstacles de 80cm sont prévues. Cette compétition a été programmée au centre équestre Béni Ameur de Sidi Bel-Abbès en raison des grands travaux de réhabilitation du centre équestre «Etrier Oranais» d'Es-Sénia, dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021. Cette infrastructure devra abriter les épreuves équestres et sera réceptionnée le mois de mars prochain. Pour mémoire, le trophée par équipes seniors de cette édition de coupe d’Algérie, disputé en novembre dernier à Blida, avait été remporté par le club CHM Blida.