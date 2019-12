L'épidémie de bronchiolite vient d'atteindre son pic annuel en Ile-de-France et dans la moitié nord du pays. Mais le sud de la France n'est pas épargné non plus et les cas de bronchiolite continuent de s'y multiplier. Mais comment savoir si votre bébé a attrapé le virus ?

La bronchiolite est une maladie des petites bronches (celles qui amènent l'air tout au fond des poumons) qui est due à un virus répandu et très contagieux (le virus respiratoire syncitial). Ce virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux, les objets et les jouets souillés par une personne enrhumée et par les mains.

Ainsi, si vous ou quelqu'un de votre entourage est enrhumé, ce rhume peut-être à l’origine d’une bronchiolite chez votre bébé.

Comment je la reconnais ?

Une bronchiolite commence comme un simple rhume avec un nez qui coule, une fièvre peu élevée. Mais petit à petit les symptômes s'aggravent: votre bébé est agité, n'arrive plus à avaler son biberon à cause de l'encombrement des bronchioles par des sécrétions qu'il n'arrive pas à évacuer. Il faut alors prendre rendez-vous chez le médecin, qui prescrit, le plus souvent, des séances de kiné respiratoire.

Afin d’éviter la transmission du virus, quelques gestes et précautions de prévention sont à prendre dans l'entourage de votre bébé. Le premier de ces gestes, même en ces périodes de fête, est d'imposer à vos invités le lavage des mains obligatoire lorsqu'ils arrivent chez vous ! Le second (qui fera peut-être faire la grimace à belle-maman) est de leur demander de ne pas faire de bisous à votre gentil bébé.

Oui, les jolies joues rouges de votre nourrisson sont appétissantes mais en cette période de propagation des virus, un simple petit rhume chez l'adulte peut se transformer en bronchiolite chez le bébé. Et la bise est un vecteur que les virus adorent !