L’hiver approche, et avec lui… les épidémies de bronchiolite. Quels sont les gestes à faire, qui faut-il consulter et quand faut-il appeler le kiné ? Nos réponses à toutes vos questions sur la bronchiolite.

Elle se transforme en asthme?

Généralement, la bronchiolite est sans lendemain. Toutefois, le risque de développer un asthme est plus fréquent chez les enfants qui ont eu plusieurs bronchiolites. À partir du troisième épisode, si l’asthme est confirmé, on donne un traitement de fond à base de corticoïdes inhalés.

Quels gestes à faire ?

D’abord nettoyer son nez quatre à six fois par jour avec du sérum physiologique ou à l’aide d’un mouche-bébé. On peut également fractionner ses repas. S’il en fait quatre par jour, réduisez les quantités et nourrissez votre nourrisson en six fois: un estomac trop rempli peut le gêner pour respirer. Couchez-le sur le dos et glissez un coussin sous son matelas pour qu’il soit légèrement surélevé. Aérez sa chambre et évitez, bien sûr, de l’exposer à la fumée de cigarette.

Qui faut-il consulter ?

Tout dépend de l’âge de l’enfant et de son état. S’il a plus de 1 mois et s’il se nourrit normalement malgré ses difficultés à respirer, voyez votre pédiatre ou votre généraliste. S’il n’a que quelques semaines, mieux vaut vous rendre directement aux urgences. D’autres signes imposent d’aller immédiatement à l’hôpital : le bébé refuse son biberon ou en laisse la moitié, il respire vite avec le ventre, il est fatigué et grognon…

Y a-t-il des médicaments ?

Puisque la maladie est due à un virus, les antibiotiques ne servent à rien. Et n’utilisez surtout pas de sirop contre la toux : celle-ci permet l’évacuation des sécrétions bronchiques. Des séances de kinésithérapie respiratoire sont généralement prescrites pour l’aider à éliminer les sécrétions gênantes. Quand l’enfant a plus de 6 mois, on peut lui administrer de la Ventoline®, un médicament qui dilate les bronches.