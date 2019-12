En appliquant ces quelques mesures d'hygiène validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, le risque pour votre bébé d'attraper une bronchiolite est diminué de deux fois et demi. Alors vite, révisez ces gestes simples car l'épidémie bat son plein en ce moment.

Bronchiolite : les gestes simples pour éviter l'infection

En période d'épidémie de bronchiolite, pensez à :

- Vous laver systématiquement les mains à l'eau et au savon, plusieurs fois par jour pendant 30 secondes, et systématiquement avant de vous occuper de votre bébé.

- N'embrassez pas votre bébé sur son visage lorsque vous êtes enrhumée. Une précaution à généraliser à toutes les personnes de votre entourage.

- Astreignez-vous à porter un masque en tissu lorsque vous changez votre bébé, si vous êtes enrhumée.

- N'échangez pas les tétines, sucettes et biberons des différents enfants.

- Evitez autant que possible la fréquentation des lieux publics (transports en commun, grands magasin...) où vous pouvez être en contact avec des personnes enrhumées.

- Limitez le nombre de peluches dans la chambre de votre bébé : on ne pense pas forcément à les laver alors que le virus y reste présent pendant plusieurs heures.

- Nettoyez ses jouets (et surtout ceux qu'il met à la bouche) avec de l'eau savonneuse et une petite brosse.

- Evitez de fumer chez vous pour respecter les bronches de votre bébé.

- Aérez sa chambre quotidiennement.

Bronchiolite : que faire si bébé l'attrape

Si votre bébé attrape la bronchiolite :

- Nettoyez son nez régulièrement avec un spray nasal à l'eau de mer.

- Surveillez sa température et n'hésitez-pas à consulter votre médecin si vous voyez qu'il est somnolent, qu'il vomit ou qu'il a la diarrhée.

- Fractionnez ses repas pour éviter les vomissements et épaississez son lait.

- Ne donnez ni sirop antitussif, ni mucolytique : c'est le kinésithérapeute qui évacuera les sécrétions lors des séances de kiné respiratoire prescrites par le médecin.