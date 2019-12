Le meneur de jeu international libyen de l'USM Alger, Muaïd Ellafi, blessé à l'orteil, a déclaré forfait pour la réception des Sud-africains de Mamelodi Sundowns samedi au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), dans le cadre de la 3e journée (Gr.C) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football.

«Ellafi est blessé depuis trois jours, il ne pourra pas être prêt pour ce match, idem pour Oussama Chita qui n'est pas à 100%, et qui va revenir progressivement», a indiqué le coach des «Rouge et Noir» Dziri Billel sur les ondes de la radio nationale. Un véritable coup dur pour l'USMA, qui espérait un retour de son maître à jouer en vue de cette rencontre importante, dans l'objectif de se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

En revanche, le défenseur Mohamed Rabie Meftah, buteur de l'USMA (5 réalisations), «s'entraîne le plus normalement du monde et va tenir sa place samedi», a jouté Dziri.

Au terme de la 2e journée, l'USMA, qui reste sur un match nul en déplacement face aux Angolais de Petro Atlético (1-1), occupe conjointement la 2e place au classement avec 2 points, en compagnie des Marocains du WA Casablanca.

La JS Kabylie, l'autre représentant algérien dans cette épreuve engagée dans le groupe D, sera en appel ce vendredi soir au Maroc pour affronter le Raja Casablanca (20h00).

A l'instar de l'USMA, la JSK occupe également la 2e place (3 points) en compagnie du Raja.