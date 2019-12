L'international sénégalais de Liverpool (Premier league anglaise de football), Sadio Mané a remporté le Prix Eusébio-2019, décerné par Wanacorp au meilleur joueur africain ou d'origine africaine durant l'année civile, devant les Algériens Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie saoudite), et Baghdad Bounedjah (Al Saad/Qatar), a rapporté jeudi soir le site Africatopsports.com.

Sado Mané, 27 ans, succède ainsi au Français, d'origine Malienne, Ngolo Kanté (Chelsea/Angleterre).

Le vice-champion d'Afrique en 2019 avec sa sélection (défaite en finale 1-0 contre l'Algérie, ndlr), est en train de vivre une année 2019 exceptionnelle, la meilleure de sa carrière de joueur, puisqu'il empile les distinctions et à part la déception du Ballon d'Or France Football, où il a terminé au pied du podium, il a été toujours en haut de la hiérarchie.

Après avoir gagné le trophée du meilleur joueur du mois de novembre en Premier League et du meilleur joueur en 2019 par So Foot, « la rédaction de Wanacorp a choisi de récompenser les performances de haute volée du joueur de Liverpool et des Lions de la Teranga en 2019 mais aussi la régularité d’un joueur qui fait briller le football africain depuis maintenant plusieurs saisons consécutives», peut-on lire sur le site de l’organisation qui décerne le trophée.

Le podium du Prix Eusébio-2019 a été complété par les Algériens Youcef Belaïli (27 ans) et Baghdad Bounedjah (28 ans), alors que l’Egyptien Mohamed Salah et le Franco-camerounais Kylian Mbappé ferment le Top 5 du sondage.

Pour les initiateurs, les deux Algériens «auraient pu légitimement prétendre à la victoire finale du Prix Eusébio grâce au sacre obtenu en Egypte.

Parmi les cinq finalistes, Wanacorp a retenu la superbe année de Youcef Belaili, double champion d’Afrique en club avec l’ES Tunis, et dont l'impact dans le jeu de la sélection, lors de la dernière CAN-2019 a été important».

Pour sa part, le buteur en finale de la CAN-2019 contre le Sénégal, Baghdad Bounedjah a attiré l'intérêt de la rédaction de Wancorp.

«L'avant-centre d'Al-Saad, meilleur buteur mondial des clubs en 2019 et champion du Qatar 2018, a également montré que le talent africain pouvait s’exprimer ailleurs qu’en Europe».

Classement final des 5 premiers du Prix Eusébio-2019

1- Mané Sadio (Liverpool/Sénégal)

2- Belaili Youcef (ES Tunis puis Ahly Djeddah/Algérie)

3- Bounedjah Baghdad (Al Sad de Qatar/Algérie)

4- Salah Mohamed (Liverpool/Egypte)

5. Kylian Mbappé (Paris SG /Franco-camerounais)

Les précédents lauréats:

2018 : N’Golo Kanté

2017 : Mohamed Salah

2016 : Riyad Mahrez

2015 : Yaya Touré.

APS