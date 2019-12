Les dirigeants du Werder, 17e et avant dernier au classement du Bundesliga, «étudieraient plusieurs pistes au milieu de terrain afin de se renforcer cet hiver et l'international algérien seraient l'une d'entre elles.

Bentaleb ne démarre pas favori suite à sa longue blessure, sa saison précédente mitigée et des problèmes de comportement», selon la même source.

Bentaleb avait failli rejoindre le Werder durant l'intersaison, avant de contracter sa blessure qui avait mis fin aux négociations.

Eloigné des terrains depuis septembre, Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre dernier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).

Le natif de Lille (France) avait été victime d'une déchirure du ménisque, nécessitant une intervention chirurgicale.

L'ancien joueur de Tottenham (Premier league anglaise) n'a joué aucun match cette saison avec l'équipe première, et plusieurs médias ont indiqué que les dirigeants de Schalke aimeraient le vendre durant le mercato d'hiver. Bentaleb s'entraîne depuis son retour avec les U-23 de Schalke pour retrouver un peu ses capacités physiques. Il avait été également écarté de la sélection algérienne, sacrée championne d'Afrique lors de la CAN-2019 cet été en Egypte.