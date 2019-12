Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mercredi à Blida et à Relizane par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 25 décembre 2019, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida/1ère Région militaire et Relizane/2ème RM", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar/6ème RM et Djanet/4ème RM, 72 individus et saisi sept (7) véhicules tout-terrain, 80 groupes électrogènes, 27 marteaux-piqueurs, un (1) détecteur de métaux, neuf (9) sacs de mélange d'or brut et de pierres et divers objets", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Oran/2ème RM, trois (3) narcotrafiquants en possession de 1.960 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Biskra/4ème RM, un (1) individu à bord d'un camion chargé de 40 quintaux de tabacs".

Au niveau de la 2ème RM, des Garde-côtes "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 72 individus qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem", précise la même source, ajoutant que "17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Guezzam et Ghardaïa".