Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont appréhendé, jeudi à Naâma, Tlemcen, Mostaganem et Khenchela, sept narcotrafiquants et saisi un quintal et 27 kilogrammes de kif traité, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont appréhendé, le 26 décembre 2019, à Naâma, Tlemcen, Mostaganem/2e RM et Khenchela/5e RM, sept (07) narcotrafiquants et ont saisi un (01) quintal et (27) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un (01) individu et ont saisi 830 unités de différentes boissons à Biskra/4e RM", note la même source.

Par ailleurs, un détachement de l’ANP "a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, deux (02) personnes et a saisi six (06) groupes électrogènes et six (06) marteaux piqueurs, tandis que des tentatives de contrebande de 13945 litres de carburant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5e RM et El Oued/4e RM".

D’autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 21 personnes à Tipaza/1e RM, Oran, Ain Timouchent et Mostaganem/2e RM, alors que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar/3e RM", ajoute le communiqué.