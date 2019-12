La paire algérienne de badminton composée de Koceila Mameri et Sabri Medal sera en stage du 27 décembre au 8 janvier à Bordeaux (France), en prévision du Championnat d'Afrique de la discipline prévu en Egypte (10-16 février), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de badminton.

En course pour une qualification aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo (Japon), la paire algérienne prendra part à plusieurs tournois internationaux, à commencer par celui de Talin (Estonie) du 9 au 12 janvier 2020, avant celui de Stockholm (Suède) du 16 au 19 janvier.

Mameri-Medal se rendront par la suite à Bangkok (Thaïlande) du 20 janvier au 2 février, pour y effectuer un autre stage précompétitif.

Le président de la Fédération algérienne de badminton, Amin Zoubiri, a indiqué que son instance «nourrit de grands espoirs» sur la participation de la paire algérienne au Championnat d'Afrique, assurant qu'en cas de consécration en Egypte Mameri et Medal décrocheront leur billet pour Tokyo.

«La paire Mameri-Medal occupe actuellement le 68e rang mondial, alors que le quota de qualification aux JO-2020 a été fixé aux 50 premiers du classement mondial. Si Mameri et Medal réussissent à décrocher les titres africains en double et individuel, ils seront parmi les qualifiés pour les Jeux de Tokyo», a-t-il déclaré.

La paire algérienne Mameri-Medal s'était illustrée lors l'Open international de badminton d'Afrique du Sud, disputé du 5 au 8 décembre à Pretoria (Afrique du Sud), en décrochant la médaille d'or en s'imposant en finale devant son homologue égyptienne Hatem Djamel-Ahemd Saleh, en deux sets (21-17, 21-17).

Ils s'étaient également distingués lors de l'Open international de Zambie, disputé fin novembre à Lusaka, en s'ajdjugeant la médaille d'argent après leur défaite en finale face aux mêmes Egyptiens Hatem Djamel-Ahemd Saleh (22-20, 19-21, 14-21).