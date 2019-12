Des jeunes de la wilaya de Djelfa, constituant un groupe du nom «Coin de l’art», ont pris l’initiative de peindre une fresque murale à l’effigie de feu moudjahid général major Ahmed Gaid Salah, portant sa tenue officielle et faisant le salut militaire, sur un fond reproduisant les couleurs de l’emblème national.

Pour ses concepteurs, cette fresque murale de 10 mètres de long et 7 mètres de large, réalisée sur le mur d’un bâtiment de la cité du 5 juillet du chef lieu de wilaya, est le «reflet de la place occupée, par ce grand homme, que l’Algérie vient à peine d’inhumer hier mercredi, dans leur c£ur», et à travers eux toute la population de Djelfa, qui a été profondément affectée par la perte du «compagnon de leur Hirak», selon leur expression.

Selon son président Nacereddine Hanti, le groupe «Coin de l’art», qui possède à son actif plusieurs fresques réalisées sur des murs d’établissements éducatifs, a voulu par cette £uvre, intitulée «nous ne t’oublierons pas El Gaid», rendre hommage à l’Homme, Ahmed Gaid Salah.

Cette fresque est l'«idée d’un ami dans le groupe, Adennour Boudhina, qui a été» rendue possible grâce au concours de tous les membres du groupe», a ajouté M. Hanti, non sans souligner la contribution efficiente des «services de la commune et de bienfaiteurs, qui se sont tous impliqués chacun à sa manière dans la réalisation de cette fresque, en un temps record, soit pas plus de 48heures «, s’est-il félicité.