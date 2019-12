Un carambolage ayant mêlé deux bus et plusieurs véhicules légers a fait 12 blessés jeudi soir à l’est d’Oran, a-t-on appris vendredi des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit lorsque deux bus et six véhicules légers sont entrés en collision sur la route nationale N 11, dans son axe transitant par la commune de Gdyel, à l’est d’Oran, faisant 12 blessés, qui ont été évacués au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital d’El-Mohgoun, à Arzew, selon la même source. Les personnes blessées, âgées entre 18 et 55 ans, ont reçu les premiers soins sur place, prodigués par les éléments de la Protection civile, avant d’être transférées à l’hôpital d’El-Mohgoun, a-t-on indiqué de même source.