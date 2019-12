Onze (11) tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec durant les dernières 24 heures au large des côtes Est de Mostaganem par les unités du groupement territoriale des garde-côtes qui ont arrêté 127 personne candidats, dont des mineurs, a-t-on appris jeudi de ce corps.

Les unités de plongée relevant des garde-côtes ont intercepté hier, lors de deux opérations distinctes, 11 embarcations de type artisanal, à leur bord, un total de 127 candidats à l’émigration clandestine dont l’âge varie entre 11 et 40 ans, à quelques 10 et 12 miles (18 et 22 km) au nord du littoral de Mostaganem, a indiqué la même source.

Le premier groupe de «harraga», composé de 53 personnes, parmi elles 2 femmes et 7 mineurs, a été débarqué, mercredi matin au port de Mostaganem, avant l'intervention de la protection civile pour leur prodiguer les premiers soins sur place et les transférer ensuite à l’hôpital pour leur prise en charge médicale, a-t-on ajouté. Le deuxième groupe, composé de 74 personnes dont 5 femmes et 6 mineurs, a été amené au petit port de la commune de Sidi Lakhdar, à 50 kilomètre, à l’Est de Mostaganem, a reçu les premiers soins nécessaires, a encore ajouté la même source.

Les unités de plongée des garde-côtes ont secouru, lors de ces opérations, un groupe en détresse de 12 personnes, à 12 miles nautiques (22 km), au nord de «Ouilis» ( Abdelmalek Ramdane), une commune située à 37 km, à l’Est de Mostaganem, a-t-on relevé.

Les personnes arrêtées ont été remises au services de sécurité compétents, en attendant leur présentation aux instances judiciaires pour le chef d’inculpation de tentative d’émigration clandestine, a-t-on conclu.