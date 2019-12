Une quantité de 1,327 kg de cocaïne a été saisie récemment à Oran, dans une opération soldée par le démantèlement d'un réseau international de trafic de drogue, par les éléments de la première Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), relevant de la sûreté de wilaya, a-t-on appris jeudi, de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Composé de cinq narcotrafiquants, âgés entre 35 et 55 ans, dont trois résidant à Oran et deux à Alger, le réseau en question importait la drogue dure (cocaïne) vers l’Algérie depuis l'étranger, a indiqué la même source, ajoutant que les individus arrêtés dans cette affaire ont à leur actif plusieurs délits, notamment infraction à la réglementation de change, ainsi que le mouvement de capitaux depuis et vers l’étranger.

Au début, l'affaire était opérée par les éléments de la première brigade de police des frontières, ayant constaté des mouvements suspects d’un navigateur marin civil. Les investigations ont à l'arrestation du mis en cause, en flagrant délit, en possession la quantité de 1,327 kg de cocaïne, et ce, après l’accostage d’un navire en provenance d’un pays européen.

L’affaire a été, ensuite, prise en charge par les éléments de la BRI 01 de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran qui, lors de l’enquête, ont effectué des perquisitions à Oran et d'autres régions dans le cadre d'une extension de compétence, ordonnée par le procureur de la république près tribunal d’Oran, ajoute-t-on.

L’enquête s’est soldée par l’arrestation successive de tous les membres de ce réseau et à la saisie de la dite quantité de drogue ainsi qu'une somme de 5.595 euros et une autre de 567.000 DA, issues des revenus de cette activité criminelle.

D'autres objets de valeurs ont été également saisis, lors de opération, notamment 10 montres de grande valeur et deux véhicules, indique-t-on de même source.