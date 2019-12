Le suspect, âgé de 34 ans, a été arrêté suite à des informations signalant un véhicule suspect dans un quartier de la ville de Mohamadia.

Son conducteur a été vu en train d’écrire sur les murs des inscriptions portant atteinte à l’Islam, au Prophète (QSSL) et à ses compagnons, a précisé la même source.

Les policiers ont réussi à identifier le suspect et à intensifier les patrouilles de sécurité qui ont abouti à la découverte du véhicule stationné devant sa maison sans parvenir à arrêter le mis en cause.

Après d’approfondies investigations, les enquêteurs sont parvenus à mettre la main sur le présumé auteur.

La perquisition de son domicile a permis de saisir des manuels blasphématoires à la religion musulmane, des téléphones portables, un micro-ordinateur ainsi qu’une unité centrale. Le suspect a été présenté au parquet de la République près le tribunal de Mohamadia. Il a été placé en détention, a-t-on indiqué.