L’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel organise, en collaboration avec la Direction de la Culture de Tizi-Ouzou , et le Haut Commissariat de l’َAmazighité ,un événement de trois jours consacré à la nouvelle scène de la chanson amazigh, durant lequel l’occasion sera donnée aux jeunes et nouveaux talents de la chanson amazigh pour s’exprimer sur scène .

Quinze talentueux chanteurs animeront la scène avec leurs chansons tout en rendant hommage aux grandes et anciennes figures de la chanson amazigh telles que : Djamila, Cherif KHEDDAM, Taleb RABAH, Brahim IZRI et Mohamed LAMARI . L’événement aura lieu le 28, 29 et 30 décembre à la maison de la culture Mouloud MAMMERI.

