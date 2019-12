Au moins huit civils, dont cinq enfants, ont été tués mardi dans des raids aériens russes sur un village du nord-ouest de la Syrie, a indiqué une ONG, Paris et Ankara appelant à cesser les bombardements.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les frappes ont visé le village de Joubass, aux abords de la localité de Saraqeb, dans le sud de la province d'Idleb, tuant des civils qui avaient trouvé refuge dans une école et ses alentours.

«Une frappe aérienne s'est abattue sur nous alors que nous préparions nos affaires», a affirmé Hassan, qui vivait dans cette école, selon un correspondant sur place.

Depuis le 16 décembre, les forces syriennes, soutenues par l'aviation russe, ont intensifié leurs bombardements dans cette région et de violents combats au sol les opposent aux terroristes et rebelles, malgré un cessez-le-feu annoncé en août. Environ 80 civils ont été tués dans le cadre de cette nouvelle escalade. Mardi, Ankara a indiqué être en pourparlers avec Moscou pour obtenir un nouveau cessez-le-feu à Idleb.

«Ces bombardements doivent cesser immédiatement», a ajouté le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin.

Le ministère français des Affaires étrangères a également appelé à une «désescalade immédiate», estimant dans un communiqué que «l'offensive militaire du régime de Damas et de ses alliés aggrave la crise humanitaire».