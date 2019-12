Le gouvernement indien a ordonné, mardi, le retrait de 7.000 membres des forces paramilitaires de la région du Jammu-et-Cachemire.

Quelque 72 entreprises des Forces paramilitaires seraient ainsi retirées du Jammu-et-Cachemire, une région qui été formellement divisé en deux Territoires administratifs distincts, placés sous une tutelle plus étroite de New Delhi. Selon des sources officielles, cette mesure a été prise après l'examen de la situation de sécurité au Jammu-et-Cachemire où ces forces ont été déployées avant le 5 août, le jour où le gouvernement indien a annoncé l'abrogation de l’autonomie du Jammu-et-Cachemire, ajoutant que «la situation est bien maîtrisée dans la vallée et les choses sont revenues à la normale». Une vingtaine de ces entreprises ont été retirées de la région du Cachemire et dépêchées sous forme de renfort à l’Etat de l’Assam (nord-est) sur fond de manifestations déclenchées après l’adoption de la nouvelle loi sur la citoyenneté, ajoute la même source.

Le 31 octobre dernier, le gouvernement indien avait ordonné la scission de l’Etat de Jammu-et-Cachemire en deux Territoires de l'Union, le Jammu-et-Cachemire et celui du Ladakh.

Ainsi, le nombre des Etats en Inde est passé de 29 à 28, alors que le nombre de Territoires de l’Union passe de 7 à 9. Outre le déploiement de troupes supplémentaires au Cachemire, un couvre-feu a été instauré au niveau de plusieurs districts et l’accès à l’internet et aux services de téléphonie a été suspendu pendant plusieurs semaines. Environ 70.000 personnes sont mortes au cours des trois guerres qui ont éclaté en 1948, 1965 et 1971 entre l’Inde et le Pakistan pour avoir le contrôle du Cachemire.