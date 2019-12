Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), décédé lundi suite à une crise cardiaque à l'âge de 79 ans, a été inhumé mercredi après-midi au Carré des Martyrs du cimetière El-Alia (Alger).

L'enterrement s'est déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, des membres du gouvernement, ainsi que les proches et les compagnons du défunt, ainsi que des citoyens.

Auparavant, la prière du mort (salat el djanaza) a été accomplie à la mémoire du défunt.

Dans l'oraison funèbre, le Général-major Boualem Madi, directeur de la communication et de l'orientation au ministère de la Défense nationale, a salué un héros qui s'est consacré, dès son jeune âge, pour l'indépendance du pays et le recouvrement de sa souveraineté nationale avant de consacrer sa riche carrière au service de l'Armée et de la nation.

Les obsèques ont débuté au Palais du Peuple, où un dernier hommage a été rendu au défunt, avant de rejoindre sa dernière demeure.

Drapée de l'emblème national et entourée de gerbes de fleurs, la dépouille d'Ahmed Gaïd Salah était transportée sur un véhicule militaire.