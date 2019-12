Le Comité technique spécialisé de l'Union africaine (UA) sur la défense, la sûreté et la sécurité a exprimé sa "profonde inquiétude concernant l'intensification du terrorisme et de l'extrémisme violent dans différentes régions" du continent africain, selon un communiqué rendu public mardi.

Le comité, dans ce communiqué, a souligné que "la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique cause de lourdes pertes humaines et de nombreux dégâts, notamment dans les régions les plus touchées du Sahel, du Bassin du lac Tchad et de la Corne de l'Afrique". Il craint également que ces phénomènes "se propagent rapidement à d'autres régions de l'Afrique, particulièrement dans l'Afrique occidentale, centrale et australe".

Notant le besoin de mener des efforts "concertés" dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, les membres du comité technique spécialisé ont aussi convenu de "rapidement et complètement mettre en place la Force africaine en attente (FAA) dans le cadre de l'approche générale mise en œuvre sur le continent contre le terrorisme et l'extrémisme violent".