Dans une allocution au terme des travaux du 15e congrès du Polisario, tenu du 19 au 25 décembre courant, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, reconduit au poste du Secrétaire général du Front Polisario, en remportant 1.808 voix, a appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités en exigeant l'application de la Charte et des résolutions de l'ONU, en tête desquelles l'indépendance des pays colonisés et à parachever le processus de décolonisation dans la dernière colonie d'Afrique".

Rappelant le rôle de l'Union Africaine (UA) en tant que partenaire principal dans le plan de résolution onusien, le président Ghali a également exhorté l'organisation panafricaine à veiller à l'application de ses statuts, notamment les clauses relatives aux frontières héritées au lendemain de l'indépendance en recommandant au Royaume du Maroc de se retirer immédiatement des territoires sahraouis occupés, depuis 1975. Le SG élu du Front Polisario a salué, à cette occasion, les différentes délégations venues des quatre coins du globe pour exprimer leur solidarité avec la cause sahraouie, avant de rendre un hommage particulier à la délégation algérienne présente en force pour réitérer les positions constantes de l'Algérie vis-à-vis de la lutte du peuple sahraoui et l'ensemble des peuple qui militent pour leur indépendance.

Il a également félicité les congressistes pour la "réussite" de cet évènement qu'il a qualifié de "nouvelle halte" dans le combat du peuple sahraoui, assurant que la prochaine étape sera "riche" en défis et exigera la mobilisation des efforts nationaux pour assurer la victoire de la cause à tous les niveaux.



Le combat du peuple sahraoui, "une ligne rouge"

En outre, les participants au 15ème Congrès du Front Polisario ont réaffirmé, d'une seule voix, l'attachement du peuple sahraoui à l'exercice de son droit à l’autodétermination et à l'indépendance, qui constitue "une ligne rouge à ne pas dépasser".

"Les congressistes ont été clairs et catégoriques, d'après la Déclaration finale adoptée au terme des travaux.

Par ailleurs, les travaux de cette rencontre décisive ont été marqués, six jours durant, par des débats intenses, démocratiques et libres entre l’ensemble des congressistes issus des différents segments de la société sahraouie, venus non seulement des camps de réfugiés mais aussi des territoires occupés et de l'étranger.

La Déclaration finale a envoyé un message aux niveaux national, régional, mais aussi international de ces 15ème assises du Front, allant dans le sens de la réévaluation de la contribution des Sahraouis au processus de paix onusien pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

A ce sujet, le Congrès a exprimé son plein soutien à la décision du Front Polisario du 30 octobre dernier, de revoir sa participation dans l’opération de paix sous l’égide des Nations unies.

"Le peuple sahraoui ne tolèrera plus la situation actuelle du blocage, ni encore la transformation de la Mission de l'ONU pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso) en protectrice et (en outil) pour la légalisation de la colonisation", ont alerté les congressistes, insistant sur la pleine souveraineté du peuple sahraoui sur tout le territoire de la RASD, conformément aux décisions internationales dont celles de La Haye et les Cours européennes, en plus des résolutions des Nations unies et de l’Union africaine (UA) ainsi que la légalité internationale. Dans ce contexte, la nouvelle direction du Front Polisario a été appelée à prendre des actions décisives et des procédures urgentes, capables de relancer et booster la mission pour laquelle a été créée la Minurso, soutenant qu'elle doit jouir de toutes les prérogatives des Missions de paix internationales onusiennes.

La Minurso doit de ce fait, a-t-on insisté ,s’engager dans la protection des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés et oeuvrer à faire cesser le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui.

Rappelant la responsabilité historique du gouvernement espagnol envers le peuple sahraoui, les congressistes ont parallèlement salué l’élan de solidarité de la part du peuple espagnol, de la société civile et des partis politiques à la cause sahraouie. Dans sa déclaration finale, le Congrès a déploré le soutien à l’occupant marocain, par certaines parties au sein du Conseil de sécurité onusien, dont la France, retardant ainsi, le processus vers un referendum d’autodétermination du peuple sahraoui.

Le Congrès "Chahid El-Boukhari Ahmed", marqué par la réélection de M. Brahim Ghali au poste de secrétaire général du Front Polisario, qui est également président de la RASD, s'est tenu sous le slogan "Combat, résistance et sacrifice pour parachever la souveraineté de l'Etat sahraoui" et en présence de près de 3.000 participants.