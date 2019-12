La Chine devrait enregistrer une croissance stable de ses secteurs industriel et des technologies de l'information cette année, selon une réunion du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information.

Selon les prévisions annoncées à la réunion, le total de la valeur ajoutée des entreprises industrielles majeures du pays pourrait croître de 5,6% en 2019 en glissement annuel. Les recettes issues des services de logiciels et des technologies de l'information devraient progresser de 15%, tandis que le secteur des télécommunications pourrait connaître une croissance de 20%. Les recettes du secteur de l'Internet devraient augmenter de 20% sur un an. La Chine tire parti de plusieurs avantages pour réaliser un développement de haute qualité.

Il s'agit par exemple du système industriel le plus complet au monde, d'un énorme marché et d'une réserve de talents, a noté la réunion.

Pour 2020, les limites de détention d'actions pour les véhicules commerciaux seront levées pour les investisseurs étrangers.

Les investissements étrangers seront encouragés dans l'industrie manufacturière de pointe, les services modernes, ainsi que dans les régions centrales et occidentales de la Chine, selon la réunion.