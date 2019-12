La pollution a causé la mort de 71.366 personnes au Vietnam en 2017, plaçant le pays de l’Asie du Sud-Est au 4 e rang de la région du Pacifique occidental, selon le rapport «Pollution and Health Metrics» de la Global Alliance on Health and Pollution.

La Global Alliance on Health and Pollution est la première alliance internationale à analyser la menace de pollution toxique à l'échelle mondiale.

Tirant ses données de l'Institute of Health Metrics Evaluation, une institution basée à Seattle fondée par la Fondation Bill et Melinda Gates, le rapport répartit les facteurs de risque en quatre catégories, à savoir l’air, l’eau, le milieu du travail et la concentration de plomb.

Sur le nombre total de décès liés à la pollution, celle de l'air a tué 50.232 personnes au Vietnam, la pollution de l'eau a fait 3.097 victimes, la pollution dans le milieu professionnel a causé 9.809 décès et 8.227 personnes sont décédées à cause de la pollution au plomb, selon le rapport. Dans la région du Pacifique occidental, la Chine arrive en tête de liste des décès dus à la pollution avec 1,8 million de personnes, suivie par les Philippines (86.650) et le Japon (82.046).

Le Vietnam est également entré dans la liste des 20 pays avec le taux le plus élevé de décès liés à la pollution dans la région du Pacifique occidental pour 100.000 personnes, en 10e position avec 75 décès, selon le rapport.

«La pollution est une des principales causes de décès prématurés dans de nombreux petits pays à revenu faible ou intermédiaire, où les taux de mortalité pour 100.000 habitants sont beaucoup plus élevés que ceux des pays plus peuplés et à revenu élevé», indique la même source. L'Inde est arrivée en tête dans le monde pour le nombre de décès à cause de la pollution, avec environ 2,3 millions de personnes, suivie par la Chine, le Nigéria, l'Indonésie et le Pakistan.

L'air, l'eau, la terre et les lieux de travail toxiques ont tué au moins 8,3 millions de personnes dans le monde en 2017, soit 15% de tous les décès prématurés. L'aggravation de la pollution de l'air à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, les deux plus grandes métropoles du Vietnam, est devenue une préoccupation majeure dans le pays de 94 millions d'habitants et la mauvaise qualité de l'air a fait la Une de la presse locale à plusieurs reprises.

Les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont montré que la pollution de l'air avait tué 60.000 personnes dans le pays en 2016.

La semaine dernière, Hanoï a vu son indice de qualité de l'air (AQI) atteindre des niveaux «très malsains» au-dessus de 200, puis des niveaux très dangereux au-dessus de 300, selon le Département des Ressources naturelles et de l'Environnement de la ville.

Du 7 au 12 décembre, les niveaux moyens de PM2,5 dans la capitale vietnamienne ont été mesurés jusqu'à trois fois la limite de sécurité, selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Les PM2,5 sont des particules superfines de 3% du diamètre d'un cheveu humain.