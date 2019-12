Le conducteur et un passager qui l'accompagnait, âgés de 44 et 28 ans, ont été interpelés au cours de cette «opération sécuritaire», indique la police marocaine.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les «ramifications de cette affaire avec des réseaux internationaux de drogue et de psychotropes», selon la même source.

Les saisies de cannabis sont fréquentes au Maroc, l'un des principaux producteurs mondiaux et exportateurs de résine de cannabis, selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC).

La superficie des cultures, concentrées dans le nord du pays dépasse les 100.000 hectares, avec une production annuelle de plus de 50.000 tonnes de cannabis.

Le chiffre d'affaires, selon l'ONUDC dépassé les 12 milliards de dollars, et les agriculteurs ne touchent de cette culture pas plus de 800 millions d'euros.

En 2005, le Maroc a cessé toute collaboration avec l'ONUDC pour l'identification des surfaces de la culture du cannabis, la production de drogue et les réseaux de commercialisation en Europe.

Le Maroc est le premier producteur de cannabis dans le monde, loin devant l'Afghanistan, spécialisé dans le pavot, pour la production d'opium.

En 2019, la police marocaine a saisi quelque 179 tonnes de cannabis contre une cinquantaine une année auparavant, selon un bilan officiel présenté lundi.