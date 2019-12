Une femme a donné naissance à des triplés dans la nuit de lundi à mardi à l'hopital «Mohamed Boudiaf» à Ain Sefra, une commune de la wilaya de Naama, a-t-on appris de source hospitalière.

Une dame âgée de 36 ans, originaire de la commune d'Ain Sefra, a accouché de deux garçons et une fille, a-t-on indiqué, précisant qu'il s'agissait de sa deuxième grossesse.

Les nouveaux nés et la mère se trouvent dans un état stable au niveau du service de maternité de l'hôpital.

Un staff médical (une gynécologue et deux infirmières) ont dirigé avec succès l'accouchement qui a duré deux heures, a-t-on souligné.