Les services de l’Inspection vétérinaire de la wilaya de Constantine ont réservé une quantité de 47.750 doses de vaccins des bovins contre la rage et la fièvre aphteuse, récemment réceptionnée, a-t-on appris mardi auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Ce premier quota de vaccins dont a bénéficié la wilaya, s’inscrit dans le cadre du programme de la campagne nationale de vaccination contre la rage et la fièvre aphteuse chez les bovins, lancée au titre de cette nouvelle saison agricole, a précisé à l’APS l’inspecteur vétérinaire de wilaya, Mourad Benamer. Environs 23.000 doses de vaccins parmi ce nombre global ont été consacrées dans une première phase à la vaccination contre la fièvre aphteuse alors que 25.000 autres vaccins ont été réservés contre la maladie de la rage dans le cadre de cette campagne gratuite et obligatoire qui sera réalisée sur une période de trois (3) mois, a détaillé la même source.

Trente(30) médecins vétérinaires du secteur privé ont été mobilisés par les services concernés pour assurer le bon déroulement de cette campagne dans cette wilaya qui dispose d’un patrimoine animal constitué de plus de 167.000 têtes ovines et plus de 40.000 têtes bovines, a souligné la même source.