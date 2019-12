Une opération de raccordement de 1.870 foyers au réseau de distribution de gaz naturel a été lancée dans la wilaya de Relizane, a-t-on appris mardi du directeur de l'Energie.

Belaid Akrour a indiqué que le programme, financé par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, comporte quatre opérations pour un coût de 1,1 milliard DA . Il prévoit le raccordement de 630 foyers à Ouled Sidi El Mihoub, 400 à Had Chekala, 600 à la cité d'habitation de Khenansa (commune de Mazouna) et 240 au village de Khechab (commune de Bendaoud). Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel a atteint dans la wilaya 60 % et le nombre de foyers raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya de Relizane dépasse 80.000 sur plus de 1.200 kilomètres, selon la direction de l'Energie.