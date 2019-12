Vingt familles qui vivaient dans un bidonville à la commune de Sidi Lantri (Tissemsilt), ont été relogées dernièrement dans de nouveaux logements, a-t-on appris mardi des services communaux. Le relogement, initié par les autorités locales au profit des familles résidant dans un site d’habitat précaire et indécent à la sortie-sud de la ville de Sidi Lantri, s’est déroulé dans de bonnes conditions avec la mobilisation de moyens humains et matériels. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire (RHP), selon la même source, qui a signalé la démolition des habitations évacuées. L’opération permettra de récupérer un important foncier qui abritera à l’avenir un projet d’habitat rural groupé et une école.

La commune de Sidi Lantri accuse un déficit en assiettes foncières.

Par ailleurs, la réalisation de 56 logements ruraux groupés en cours dans cette ville dans le cadre de la RHP accuse un taux d’avancement des travaux variant entre 20 et 40 pour cent. Cette collectivité locale a bénéficié, depuis le quinquennat 2005-2009 et jusqu’a la fin du second semestre de l’année en cours, d’un quota de 62 logements destinés à résorber l’habitat précaire dont 20 unités réalisées.