Le sélectionneur français de l'équipe nationale de handball, Alain Portes, a fait appel à 18 joueurs, dont 7 évoluant à l'étranger, pour un tournoi préparatoire prévu en Roumanie (26 - 30 décembre) en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier), selon une liste dévoilée mardi soir par la Fédération algérienne (FAHB).

Après un stage effectué en Pologne (12 - 23 décembre) réservé exclusivement aux joueurs du cru, les choses sérieuses commencent pour le Sept national avec la convocation des éléments évoluant en Europe, dont 4 en championnat français.

Outre l'Algérie et la Roumanie (pays hôte), ce tournoi verra également la participation de la Macédoine et des Pays-Bas.

Lors du dernier regroupement en Pologne, les «Verts» ont disputé quatre matchs amicaux, soldés par trois victoires face à l'équipe B de Pologne 30-23, Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS Zukowo (Div.2) 35-23, contre une défaite devant cette même équipe B de Pologne sur le score de 26-33.

Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes après le retrait du Sénégal.

Il s'agit du Maroc, du Congo et de la Zambie.

Les quatre équipes se qualifient pour les huitièmes de finale.

Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020.

Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021.

La dernière participation algérienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).

Liste des 18 joueurs :

Gardiens de but : Khalifa Ghedbane (Vardar Skopje/ Macédoine), Adel Bousmal (JSE Skikda), Zemouchi Yahia (OM Arzew)

Joueurs de champ : Ryad Chahbour (GS Pétroliers), Oussama Boudjenah (Beykoz Beledi Yespor/ Turquie), Ala Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Okba Ensaâd (CR Bordj Bou Arréridj), Hicham Kaâbeche (Nîmes/ France), Ali Boulahssa (JSE Skikda), Redouane Saker (JSE Skikda), Messaoud Berkous (GS Pétroliers), Zouhir Naïm (JSE Skikda), Mustapha Hadj Sadok (Besiktas Aygaz/ Turquie), Abdennour Hammouche (CRBB Arréridj), Hicham Daoud (Istres/ France), Ayoub Abdi (Toulouse/ France), Abderrahim Berriah (GS Pétroliers), Nassime Bellahcène (Massy/ France).