L'alimentation des mères laisse des traces sur la santé de plusieurs générations d'enfants selon une étude américaine.

L'alimentation des femmes pendant leur grossesse joue un rôle sur la bonne santé de leurs enfants, mais aussi de leurs petits-enfants selon des recherches scientifiques présentées au congrès annuel de l'American Association for the Advancement of Science (Aaas) à Chicago.

L'équipe de chercheurs a suivi 3 000 femmes philippines depuis 1983 sur trois générations pour analyser les effets de la nutrition maternelle sur les enfants et les petits enfants.

«Lorsque les femmes privilégiaient les aliments nutritifs pendant leur grossesse, cela bénéficiait à leurs enfants, mais aussi à leurs petits-enfants, qui affichaient une meilleure santé sur le long terme» explique le docteur Christopher Kuzawa de la Northwestern University qui a dirigé cette étude.

«En général, les mesures de nutrition obtenues lorsque la mère est enfant ou même fœtus sont des indicateurs plus fiables du poids de son bébé que lorsqu'on regarde son alimentation à l'âge adulte», a découvert le professeur Kuzawa. «De nombreuses preuves convergentes suggèrent que la quantité de calories consommée pendant la grossesse n'a pas d'effets notables sur le bébé. C'est surtout la qualité de l'alimentation avant de tomber enceinte et la nutrition lors des premiers jours de développement qui a un effet positif sur la santé des enfants».

La malnutrition ou l'obésité de la mère et de la grand-mère sont des facteurs de risques pour la santé des enfants et leur développement tout au long de leur vie d'adulte.

«De nombreuses preuves montrent que la malnutrition prénatale peut altérer la biologie de façon permanente de manière à perdurer jusqu'à l'âge adulte et accroître le risque de maladies, affirme le professeur». «Un poids de naissance plus important est associé à un risque moindre de maladies à l'âge adulte, mais jusqu'à un certain point. Lorsque le poids de naissance est vraiment très élevé, le risque de maladie à l'âge adulte augmente» conclut-il.

«Les résultats de cette étude peuvent permettent d'améliorer les stratégies de supplémentation pendant la grossesse et donc de favoriser la bonne santé des enfants» conclut le docteur Christopher Kuzawa.