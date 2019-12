Alors que l'Institut national de la consommation dénonce la présence d'aluminium dans la moitié des laits infantiles en France, à cause de l'emballage des produits, une nouvelle étude publiée par la revue Journal of Epidemiology and Community Health met en garde contre les effets à long terme du conditionnement des aliments.

Les produits chimiques utilisés pour emballer et stocker les produits alimentaires peuvent s'infiltrer dans la nourriture, expliquent les chercheurs, cités par le site Medical Xpress. L'utilisation de ces substances chimiques est, certes, réglementée par les autorités sanitaires, mais leur impact sur le long terme est peu connu. Les scientifiques soulignent que l'exposition chronique aux aliments qui ont été en contact avec ces produits est une cause d'inquiétude pour plusieurs raisons.

Plus de 4 000 substances chimiques

Avant tout, la présence de substances toxiques connues, comme le formaldéhyde, un produit cancérigène largement (et légalement) utilisé pour fabriquer les emballages. «Deuxièmement, l'utilisation d'autres produits chimiques connus pour perturber la production d'hormones, comme le bisphénol A, le tributylétain, le triclosan et les phtalates», continue Medical Xpress. Et dernièrement, le nombre total de substances chimiques : plus de 4 000. D'après les auteurs de l'étude, les modifications cellulaires qui peuvent être causées par ces produits, en particulier les perturbateurs endocriniens, ne sont pas prises en compte par l'analyse toxicologique de routine. Ce qui pousse les chercheurs à douter sérieusement de l'adéquation des procédures réglementaires chimiques en cours. Ils admettent qu'une étude sur les effets à long terme des produits chimiques utilisés pour les emballages est difficile à réaliser car il n'existe aucune population non-exposée à comparer, mais estiment qu'elle est indispensable.