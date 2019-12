Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu des messages de félicitations de plusieurs chefs d'Etat, suite à sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019.

Ainsi, M. Tebboune a été destinataire d'un message du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a adressé ses félicitations et présenté ses meilleurs vœux de "santé et de bonheur", de "prospérité et de bien-être pour le peuple algérien ami et frère".

"Nous partageons la volonté de développer les relations qui tirent leur force de notre culture et histoire commune et la coopération exceptionnelle qui existe entre nos pays au profit des intérêts mutuels de nos peuples", a souligné le président Erdogan dans son message.

De son côté, le président de Finlande, Sauli Niinisto, a adressé ses "chaleureuses félicitations" au président Tebboune et ses "meilleures vœux de réussite" dans l'accomplissement de sa mission, tout en se disant "confiant" que les "bonnes relations" entre les deux pays "vont se développer et deviendront encore plus fortes dans les années à venir".

Pour sa part, le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a indiqué avoir appris avec une "grande satisfaction" l'élection de M. Tebboune à la tête de la présidence de la République.

"Votre élection témoigne, dans un premier temps, l'espoir et la confiance du peuple algérien pour la conduite du destin du pays et montre, dans un deuxième temps, la concrétisation des justes aspirations du développement économique durable, du bien-être et du progrès social de tous les Algériens pour une nation forte et plus prospère", écrit le président mozambicain dans son message.

Le président du Togo, Faure Gnassingbe, a également adressé ses "très vives et chaleureuses félicitations" au président Tebboune, tout en lui assurant de sa "disponibilité" à "poursuivre et intensifier les excellentes relations de solidarité et de coopération que les deux pays entretiennent si étroitement depuis plusieurs décennies".

Il a salué, à cette occasion, la "contribution" de l'Algérie au processus d'intégration du continent africain, ainsi qu'aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.

De son côté, le président du Cameroun, Paul Biya, a exprimé ses "vives et chaleureuses" félicitations au président Tebboune, tout en lui souhaitant "plein succès" dans l'exercice de ses hautes missions.

Il a également fait part de sa disponibilité à œuvrer à "la dynamisation des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays".

Enfin, le président de la Confédération suisse, Ueli Maurer, a exprimé ses "vives félicitations" au président Tebboune, rappelant, à cette occasion, que les relations qu'entretiennent la Suisse et l'Algérie, "aussi diverses qu'ancrées dans l'Histoire, sont le témoin de l'amitié entre les deux pays".

Il s'est dit disposé à œuvrer pour l'approfondissement du dialogue politique et le renforcement de la coopération bilatérale, tout en espérant "avoir le plaisir de faire personnellement la connaissance de M. Tebboune à une très prochaine occasion".