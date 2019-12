Le président russe, Vladimir Poutine, a exprimé mardi ses "sincères félicitations" au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection lors de la présidentielle du 12 décembre dernier.

"Je tiens à vous exprimer mes sincères félicitations à l'occasion de votre élection en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire", indique le président Poutine dans un message de félicitations.

"Les relations russo-algériennes portent un caractère amical et constructif. J'espère qu'ensemble, nous pourrons assurer la poursuite du développement de ces relations conformément à l'esprit de la déclaration de partenariat stratégique de 2001, ce qui répond certainement aux intérêts de nos peuples et va dans le sens du renforcement de la stabilité et de la sécurité régionales", ajoute M. Poutine.

"Je vous présente mes meilleures vœux de succès dans votre noble mission à la tête de l'Etat ainsi que de bonne santé et de prospérité", conclut le président russe.