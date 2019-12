Le Premier président de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, a qualifié le défunt Ahmed Gaïd Salah, Général de corps d'armée, décédé lundi des suites d'un arrêt cardiaque, de "personnalité nationale qui a voué sa vie, depuis la glorieuse guerre de libération nationale, au service de la patrie".

Dans un message de condoléances à la famille du défunt, M. Tabi a écrit: "c'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), et nous ne pouvons que nous résigner à la volonté de Dieu", affirmant que le regretté était "une personnalité nationale qui a voué sa vie au service de la patrie depuis la glorieuse guerre de libération nationale, à la phase d'édification et l'établissement des fondements d'une nouvelle République, faisant preuve de sagesse et de clairvoyance notamment lors des moments difficiles qu'a traversé notre pays, en accompagnant le Hirak béni sans permettre l'effusion d'une seule goutte de sang".

En cette dure épreuve, le Premier président de la Cour suprême ainsi que l'ensemble de sa corporation ont présenté "leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu'à l'institution militaire et au peuple algérien", priant Le Tout-Puissant "d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle".

Par la même occasion, la présidente du Conseil de l'Etat, Farida Benyahia a présenté, en son nom et au nom des magistrats, cadres et fonctionnaires de son instance, ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt et à l'institution militaire".