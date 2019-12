Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a salué mardi dans un message de condoléances la clairvoyance du défunt Général de Corps d'Amée Ahmed Gaïd Salah, décédé lundi des suites d'un arrêt cardiaque, dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, rendant hommage à sa perspicacité lors de la conjoncture qu'a connu le pays en le menant à bon port.

"C'est avec une grand affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du Moudjahid Ahmed Gaïd Salah, Général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP)", a écrit le DGSN, avant de vanter les positions immuables du regretté qui "sont parvenues avec discernement à amorcer les signes de reprise et à faire sortir le pays d'une étape historique très difficile".

Le mérite de la stabilité et la sécurité dont nous réjouissons "revient à la clairvoyance du Haut commandement de l'ANP et à sa tête le défunt Ahmed Gaïd Salah qui a su gérer cette conjoncture, tel qu'il s'est engagé, de façon à mener le pays à bon port, c'est dire une nouvelle page historique qui vient s'ajouter au palmarès de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", a poursuivi le DGSN.

"En cette pénible épreuve, je présente, en mon nom et au nom de tous les affiliés de la sûreté nationale, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, et adresse à la famille du défunt ainsi qu'à toute l'institution militaire, commandement et éléments, toute ma solidarité", a-t-il conclu.