Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire par intérim Kamel Beldjoud a affirmé mardi que l'Algérie perdait avec le décès du Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, "une sommité nationale ayant concrétisé, avec ses positions et ses sacrifices, bien de valeurs et de vertus".

"J'ai appris avec profonde affliction la nouvelle du décès du moudjahid Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah que Dieu ait son âme, après une vie riche durant laquelle il a payé un lourd tribut pour l'Algérie et sa dignité", a écrit M. Beldjoud dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt.

Et d'ajouter "nous perdons aujourd'hui une sommité nationale qui a concrétisé avec ses positions et sacrifices bien de valeurs et de vertus, un Moudjahid animé d'un seul désir, la concrétisation de l'unité nationale inclusive, un engagement nationaliste, une conduite morale élevée, une vision clairvoyante et un courage clair en matière de lutte".

En cette pénible épreuve, le ministre de l'Intérieur par intérim a exprimé, en son nom personnel et au nom des cadres et fonctionnaires des Collectivités locales et des élus locaux, ses sincères condoléances, priant Allah le Tout-Puissant d'" accorder au défunt sa miséricorde, de l'accueillir en son Vaste Paradis et d'inspirer à sa famille la patience", a conclu M. Beldjoud.