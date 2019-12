Le Premier ministre par intérim Sabri Boukadoum a qualifié le défunt Ahmed Gaïd Salah, Général de Corps d'Armée, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), décédé lundi des suites d'un arrêt cardiaque, "d'une des sommités et grands hommes de l'Algérie qui ont tenu leurs engagements".

Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, M. Boukadoum a écrit: "c'est avec une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès du Moudjahid et Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, une des sommités et grands hommes de l'Algérie qui ont tenu leurs engagements, ont fait montre de loyauté, ont emprunté la voie des Chouhada et bienfaiteurs, et qui ont été, par voie de conséquence, accueillies par le peuple algérien à bras ouvert. Il a mérité, paix à son âme, estime et fierté pour son sens élevé de patriotisme et d'abnégation, et restera gravé à jamais dans la mémoire des générations".

"En cette douloureuse circonstance, je ne puis qu'implorer Le Tout-Puissant d'adoucir notre peine, et de vous accorder force et patience et de l’accueillir en Son vaste paradis" a écrit M. Boukadoum.

Dans son message de condoléances à l'adresse du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim et à travers lui à l'institution militaire, M. Boukadoum a présenté, en cette pénible épreuve, en son nom et au nom du Gouvernement, ses sincères sentiments de compassion, priant Allah d'entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a gratifiés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle.

"Nous avons appris, ainsi que le peuple algérien, la nouvelle du décès du Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme, qui a tenu ses engagements et a fait preuve de loyauté dans les pires moments qu'a dépassé notre pays, la volonté de Dieu en a décidé autrement et le voilà aujourd'hui se reposer dans sa dernière demeure", a conclu M. Boukadoum.