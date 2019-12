Les obsèques du défunt Moudjahid Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah se dérouleront, mercredi à Alger, a indiqué mardi un communiqué de la Présidence de la République.

"Les obsèques débuteront au Palais du Peuple, en rendant un dernier hommage au défunt, avant de rejoindre sa dernière demeure au carré des Martyrs au cimetière d'El Alia après la prière du Dohr", lit-on dans le communiqué.

"Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement. ‘A dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons’".

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah est décédé, lundi matin , des suites d'un arrêt cardiaque en son domicile à l'âge de 80 ans.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours et de sept jours pour l'institution de l'ANP.