Six éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lundi à Blida, Chlef et Ouargla par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, le 23 décembre 2019, six (6) éléments de soutien aux groupes terroristes à Blida, Chlef/1èreRM et Ouargla/4eRM", précise le MDN.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6eRM, quarante (40) individus et saisi un (1) véhicule tout-terrain, une (1) motocyclette, 14 marteaux piqueurs, 14 groupes électrogènes, 3 détecteurs de métaux et divers objets".

"A In Aménas/4eRM, un détachement de l'ANP a arrêté deux (2) narcotrafiquants en possession de 8.000 comprimés psychotropes, tandis que seize (16) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à In-Guezzam/6eRM", conclut le MDN.