Le président de l'Assemblée populaire nationale(APN), Slimane Chenine, a affirmé lundi que le Général de Corps d'Armée,Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-majorde l'Armée nationale populaire (ANP), "s'est acquitté pleinement du devoirde fidélité à l'Algérie en veillant à sa préservation, en lui permettant desortir d'une crise de légitimité, en sécurisant ses frontières et en évitant aux Algérien l'effusion du sang".

Dans un message de condoléances, M. Chenine a salué les qualités du défunt et ses louables efforts au service de l'Algérie, "notamment en lui permettant d'en finir avec une crise qui a perduré, barrant ainsi la route aux comploteurs, et en redonnant la parole au peuple pour qu'il décide lui-même de son sort".

"Nous pleurons en lui le patriotisme, le dévouement et la vertu, et nous exprimons nos condoléances sincères à l'Algérie qui renoue avec la vie digne, après qu'il ait protégé son Hirak populaire et honoré l'engagement d'empêcher l'effusion du sang des Algériens", a écrit M. Chenine.

Et d'ajouter: "Allah a aidé le défunt et guidé ses pas pour être le protecteur du peuple algérien, qui a eu confiance en son patriotisme sincère et son appartenance novembriste dévouée, et voilà qu'il nous quitte aujourd'hui après avoir honoré le serment et mené l'Algérie à bon port avec l'aide de ses frères patriotes jaloux de leur pays, conformément au testament des glorieux Chouhada".

"L'Algérie entière prie Allah de compter le défunt parmi les chouhada ayant préserver les serments, nous joignons nos prières aux siennes de le gratifier de sa miséricorde, de l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter patience et assistance à sa famille et à tous les Algériens", aconclu le président de l'APN.