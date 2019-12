Placée sous le signe "un enfant en lecture, promotion d’un pays", cette manifestation, coïncidant avec les vacances scolaires, accueille quotidiennement des flux d’enfants venus étancher leur soif des activités pédagogiques et culturelles, dont la lecture, le résumé, la calligraphie, le dessin, ainsi que des représentations théâtrales constructives, à l’instar de celle "enfant conscient" de l’association culturelle "Naouress" pour les arts dramatiques, ainsi que "le petit narrateur", a indiqué Mme. Chafia Siagh. Initiées par la direction de la culture de la wilaya d’Ouargla, ces journées hivernales de lecture (22 décembre-2 janvier) s’assignent comme objectifs l’encouragement de la lecture chez les petits pour le développement de leurs capacités cognitives et créatrices, le développement du lectorat pour l’ancrage des valeurs chez les enfants et la formation de leurs personnalités sur des bases saines. La bibliothèque principale de la lecture publique "Mohamed Tidjani" d’Ouargla s’est attelée, depuis son ouverture en 2016, à la dynamique et promotion de la scène culturelle dans la région, à la faveur de l’accueil d’une panoplie d’activités culturelles, scientifiques et récréatives.