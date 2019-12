Cinq personnes sont décédées et plus de 65.000 autres ont été évacuées vers des lieux sûrs à cause des fortes pluies qui s’abattent depuis deux jours sur le nord et l'est du Sri-Lanka.

Les districts de Monaragala et Puttalam sont les plus touchés par les conditions météorologiques défavorables, selon le Centre sri-lankais de gestion des catastrophes, qui a également émis des avertissements de glissement de terrain au niveau des régions de Laggala, Pallegama, Nawula, Wilgamuwa, Ududumbara et Medadumbara.

Au total, 47 maisons ont été complètement détruites en raison des fortes intempéries tandis que plus de 1.000 logements ont été partiellement endommagés.

L’armée a mobilisé des bateaux et des véhicules amphibies pour porter assistance aux sinistrés et distribuer de la nourriture et des produits de première nécessité. Plus de 17 millions de dollars ont été débloqués par le gouvernement pour venir en aide aux personnes touchées par les intempéries, indiquent les autorités, ajoutant que le programme de secours comprend deux phases, la fourniture de la nourriture et l’hébergement pendant les catastrophes ainsi que des activités post-catastrophe visant la prévention et la réduction des effets des inondations.

De nouvelles pluies, prévues mercredi et jeudi par le département météorologique, pourraient compliquer les efforts des secours.