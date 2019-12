L'armée somalienne a tué lundi huit terroristes du groupe shebab lors d'une violente fusillade qui a eu lieu dans la région méridionale de Bay, a annoncé un responsable.

Hassan Mayow Isaq, gouverneur de Goof-Gadud Burey, a déclaré aux journalistes que les shebab avaient attaqué une base militaire à Goof-Gadud Burey, mais que les forces gouvernementales les avaient maîtrisés.

«Les extrémistes shebab ont tenté d'envahir la base, mais ils ont été vaincus.

Notre armée en a tué huit dans l'affrontement et nous poursuivons maintenant ce qui reste des extrémistes shebab», a ajouté M. Isaq.

«Nos forces contrôlent totalement la ville et les militants ont été expulsés», a-t-il dit, rejetant les allégations des shebab selon lesquelles ils auraient brièvement pris la ville.

Ce dernier incident survient à peine un jour après que des militants ont fait exploser une voiture piégée dans la ville de Galkayo, dans la région centrale de Mudug, faisant au moins cinq morts et six blessés.

Le groupe shebab, allié d'Al-Qaida, a dit avoir remporté une victoire lors de l'attaque de lundi, affirmant qu'il avait tué huit soldats somaliens lors des combats.

Les régions du sud et du centre de la Somalie connaissent des affrontements entre les forces gouvernementales et les extrémistes shebab depuis que les militants ont été chassés en août 2011 de la capitale Mogadiscio par l'armée somalienne et les forces de l'Union africaine.