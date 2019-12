Au total, 176 projets ont été financés «depuis janvier dernier» dans la wilaya de Khenchela dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), a-t-on appris lundi des responsables de l’antenne locale de cet organisme.

«Les services de cette Agence d’aide à l’emploi ont donné l’accord pour le financement jusqu’à la mi-décembre en cours de 176 projets, toutes activités confondues», a précisé à l’APS, dans une déclaration à l’APS, le sous-directeur de cette antenne Chaâbane Boumaâraf. Il a été procédé dans ce cadre au financement de 58 opérations au titre de la formule du financement commun (banque-agence- porteur projet), tandis que 118 autres ont été financées dans le cadre du soutien des crédits relatifs à l’achat de la matière première, a déclaré le même intervenant.

S’agissant des projets inscrits dans le cadre du financement commun, le même responsable a fait savoir que ces opérations ont concerné plusieurs secteurs dont 19 projets réservés au créneau agricole, 9 projets dans le secteur des travaux publics ainsi que 17 autres dans les services et 13 dans le domaine de l’artisanat et des métiers. Durant l’année 2019, pas moins de 66 projets ont été financés au titre de la formule des crédits d’achat des matières premières en faveur des femmes alors que 52 financement de projet pour la même formule a concerné des jeunes hommes, a-t-on détaillé . M. Boumaâraf a souligné dans ce même contexte que des cellules d’accompagnement ont été installées à travers les huit(8) daïras de la wilaya par l’antenne locale de l'agence nationale de gestion du micro-crédit avec la collaboration des annexes de l’agence de développement sociale (ADS) pour la prise en charge des préoccupations des personnes désireuses de bénéficier des services offerts par cette Agence.

L’antenne locale de l’AGEM de la wilaya de Khenchela a reçu durant l’année 2019 plus de 653 dossiers relatifs au financement des projets de création de micro-entreprises dont 453 dossiers liés à l’achat de la matière première pour un montant de 100.000 DA pour crédit en plus de 200 autres demandes de projets dans le cadre du financement commun d’un montant de un (1) million DA, a-t-on rappelé de même source.