Il s'agit des rencontres Nasr El Fedjoudj - US Biskra, AB Sabat - NA Husseïn-Dey et Paradou AC - FC Bir El Arch. «Les matchs Nasr El Fedjoudj - US Biskra et AB Sabat - NA Husseïn Dey sont tous les deux domiciliés au stade Souidani-Boudjemaâ de Guelma», a rappelé la Fédération algérienne de football (FAF). Le premier débutera à 11h00 et le deuxième à 14h00, a-t-elle précisé. La rencontre Paradou - Bir El Arch se jouera quant à elle au stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger) à partir de 14h00.